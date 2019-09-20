Джерело - sportarena.com.
На перегляді в таборі Карпат знаходиться ганець Мохаммед Самед.
Про це повідомляє ТК Футбол.
Гравець може зіграти на позиції лівих захисника або півзахисника, а також доводиться родичем футболістові Динамо Абдулу Кадірі Мохаммеду.
Також команду може посилити Мелвін Лоренцен - німецький нападник Уганди походження. Факт переговорів з форвардом підтвердив головний тренер команди Роман Санжар.
Нагадаємо, в першому матчі під керівництвом Санжара львів'яни мінімально обіграли Ворсклу.
Сьогодні Карпати на виїзді зіграють з Дніпром-1, початок матчу - о 19:00.
Нагадаємо, Санжар вказав на свою ціль у Карпатах.