Самед може стати гравцем Карпат

На перегляді в таборі Карпат знаходиться ганець Мохаммед Самед.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Гравець може зіграти на позиції лівих захисника або півзахисника, а також доводиться родичем футболістові Динамо Абдулу Кадірі Мохаммеду.

Також команду може посилити Мелвін Лоренцен - німецький нападник Уганди походження. Факт переговорів з форвардом підтвердив головний тренер команди Роман Санжар.

Нагадаємо, в першому матчі під керівництвом Санжара львів'яни мінімально обіграли Ворсклу.

Сьогодні Карпати на виїзді зіграють з Дніпром-1, початок матчу - о 19:00.

Нагадаємо, Санжар вказав на свою ціль у Карпатах.