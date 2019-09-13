Манчестер Юнайтед має проблеми із складом

Антоні Марсьяль, Люк Шоу та Поль Погба не зможуть зіграти у черговому турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер Уле Гуннар Сульшер.

За словами Сульшера, Марсьяль та Шоу не встигли відновитися після травм. Через це вони не грали також у минулому турі АПЛ.

Також тренер виключив участь французького півзахисника Поля Погба, який може вийти на поле тільки, якщо станеться диво.

Відзначимо, що під питання участь Аарона Ван-Біссаки і Джессі Лінгарда.

Раніше, Венгер прокоментував перспективи Манчестер Юнайтед.

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