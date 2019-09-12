Гравці Манчестер Юнайтед мають потенціал, проти вони ще не готові битися за титул.

Про це розповів екс-тренер Арсеналу Арсен Венгер.

"Можливо, ці гравці недостатньо зрілі, щоб вести вперед таку команду, як Манчестер Юнайтед. Їхня гра зараз під великим питанням. Відчувається, що у команди є потенціал, однак вони ще не готові. Ось чому я кажу, що манкуніанці не претендують на чемпіонство.

Чи вийде у них відтворити те, що виходило у Гіггза, Скоулза і Бекхема протягом багатьох років? Особисто я не впевнений", – розповів Венгер.