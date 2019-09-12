Вітао думав, що Коноплянка перейшов до Шахтаря з Евертона

Вітао спробував згадати колишній клуб Коноплянки

Сьогодні, 12-го вересня, на офіційному представленні бразилець Вітао спробував згадати колишній клуб Євгена Коноплянки та назвав англійський Евертон.

Про це повідомляє football.ua.

"Почав вивчати Віто, коли сидів у кабінеті Сергія Палкіна. Так вийшло, що ми в один день підписали контракт. Насправді, я жартую, знаю, що він з Бразилії. Не буду приховувати, не знаю звідки конкретно. Це те ж саме, якщо поставити це питання Вітао" - зазначив Коноплянка.

Бразилець, в свою чергу, назвав англійський Евертон. Мабуть, бразильця збив з пантелику той же колір форми, що і у Шальке.

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.