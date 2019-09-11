На матч Шахтар - Манчестер Сіті продано 30 тисяч квитків

Можливий аншлаг на даному матчі

На матч стартового туру групового етапу ЛЧ Шахтар - Манчестер Сіті реалізовано 30 000 квитків.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

⚡ 30 000 билетов продано на суперматч #ШахтерМанСити в Харькове! 🔥



Ровно за неделю до поединка в продаже остается около 10 000 билетов всех категорий.



Успейте забрать последние билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/sswwwT58Ey — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 вересня 2019 р.

Зустріч відбудеться 18 вересня в Харкові на ОСК Металіст. Початок о 22.00.

Харківська арена розрахована на 40 003 глядачів.

Квитки на цю зустріч коштують від 150 до 11 000 гривен.

Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.

Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.