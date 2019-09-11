На матч Шахтар - Манчестер Сіті продано 30 тисяч квитків

Джерело - Tribuna.com.
На матч стартового туру групового етапу ЛЧ Шахтар - Манчестер Сіті реалізовано 30 000 квитків.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
⚡ 30 000 билетов продано на суперматч #ШахтерМанСити в Харькове! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 вересня 2019 р.
Ровно за неделю до поединка в продаже остается около 10 000 билетов всех категорий.
Успейте забрать последние билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/sswwwT58Ey
Зустріч відбудеться 18 вересня в Харкові на ОСК Металіст. Початок о 22.00.
Харківська арена розрахована на 40 003 глядачів.
Квитки на цю зустріч коштують від 150 до 11 000 гривен.
Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.
Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.