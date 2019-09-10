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Кварцяний: Якби я був у збірній України, то гірше б не стало

Вчора 21:36 548 0
Кварцяний - про шанси попрацювати у збірній України
Кварцяний: Якби я був у збірній України, то гірше б не стало
#Кварцяний, #Шевченко

Джерело - ua-football.com.

Для здобуття результату в Європі треба брати двох сильних центральних захисників до складу збірної України.

Про це заявив Віталій Кварцяний каналу Трендец.

"У Шевченка виходить без підготовчого етапу, без клубної роботи. Його інтелігентність, акуратність... Відчувається тверда дисципліна в команді, це зіграло свою роль.

А якби команді потрібен був поганий поліцейський і на цю роль запросили б мене? Навіщо? Щоб зіпсувати обстановку? Думаю, в специфічному плані гірше б не стало, як і в людському, напевно. Зараз, напевно, я б уже не лаяв як раніше.

У нашій збірній з'явилися багато розкутих і впевнених у своїй манері гри особистостей. Єдине, для результату в Європі треба брати двох сильних центральних захисників. Нехай Кривцов і Матвієнко не ображаються, вони дуже хороші футболісти, але ми беремо рівень призера ЧЄ", - сказав Кварцяний.

Раніше, Україна планувала товариський матч із Єгиптом.

Нагадаємо, збірна України відвідала військовий госпіталь у Дніпрі.

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