Збірна України відвідала військовий госпіталь у Дніпрі

Дніпропетровський військовий госпіталь відвідала збірна України.

Про це повідомляє FootBoom.

Національну команду представили головний тренер Андрій Шевченко, його асистент Олександр Шовковський, футболісти Андрій Лунін, Євген Коноплянка та Андрій Пятов, а також президент УАФ Андрій Павелко та віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Вони поспілкувалися з пораненими бійцями, подарували їм сувеніри з автографами і квитки на матч з Нігерією, який відбудеться 10 вересня.

"Вважаю, це дуже важливо. Поки у нас є час, ми приїхали, давно не були в Дніпрі. Це найближча точка, через це відділення пройшло близько 3 тисяч поранених. Перша допомога, яка тут виявляється, вона найголовніша. Дуже багато серйозних операцій тут було зроблено.

Відвідали кілька хлопців, які були недавно прооперовані. Честь і хвала нашим докторам і всім, хто допомагає, щоб наші бійці отримали першу допомогу, були прооперовані в найкращих умовах, щоб у них було майбутнє", - сказав Шевченко.