Гравцям збірної України необхідно покращувати реалізацію гольових моментів.

Про це розповів захисник збірної України Сергій Кривцов.

"Ми намагалися демонструвати відкритий футбол і за рахунок контролю м'яча розкривати зони в обороні збірної Литви. Однак, робити це було непросто, тому що газон був занадто швидкий і м'яч не завжди доходив до адресата.

Звичайно, ми більше звикли до трави, а й на цьому полі у нас було чимало хороших моментів. Потрібно просто поліпшити реалізацію", – розповів Кривцов.