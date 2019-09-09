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Лідер Нігерії не зіграє проти України

Сьогодні 12:58 325 0
Нігерія приїде в Україну без свого капітана
Лідер Нігерії не зіграє проти України
#Нігерія, #Україна

Джерело - sportarena.com.

Капітан і форвард збірної Нігерії Ахмед Муса не відправився разом із командою у Дніпро на товариський матч із Україною.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Нігерії.

26-річний гравець не встиг залікувати травму. Також через пошкодження не зіграють захисники Брайан Ідову і Джуніор Аджайі і нападник Келечі Іхеаначо.

Загалом в Україну вирушило 24 гравця національної збірної Нігерії.

Матч відбудеться у Дніпрі, 10 вересня, початок о 21:30.

Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.

Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені.

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