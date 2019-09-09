Лідер Нігерії не зіграє проти України

Нігерія приїде в Україну без свого капітана

Капітан і форвард збірної Нігерії Ахмед Муса не відправився разом із командою у Дніпро на товариський матч із Україною.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Нігерії.

26-річний гравець не встиг залікувати травму. Також через пошкодження не зіграють захисники Брайан Ідову і Джуніор Аджайі і нападник Келечі Іхеаначо.

Загалом в Україну вирушило 24 гравця національної збірної Нігерії.

Матч відбудеться у Дніпрі, 10 вересня, початок о 21:30.

Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.

Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені.