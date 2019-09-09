Лідер Нігерії не зіграє проти України

Джерело - sportarena.com.
Капітан і форвард збірної Нігерії Ахмед Муса не відправився разом із командою у Дніпро на товариський матч із Україною.
Про це повідомляє сайт Федерації футболу Нігерії.
26-річний гравець не встиг залікувати травму. Також через пошкодження не зіграють захисники Брайан Ідову і Джуніор Аджайі і нападник Келечі Іхеаначо.
Загалом в Україну вирушило 24 гравця національної збірної Нігерії.
Матч відбудеться у Дніпрі, 10 вересня, початок о 21:30.
Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.
Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені.