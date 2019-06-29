Це 5-й найдорожчий трансфер в історії клубу

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Крістал Пеласа Аарона Ван-Біссаки.

Про це повідомляється у Твіттері клубу.

Трансфер 21-річного гравця оцінюється в 50 мільйонів фунтів. Ван-Біссака підписав контракт на 5 років.

Це 5-й найдорожчий трансфер в історії МЮ після Поля Погба, Ромелу Лукаку, Анхеля Ді Марії та Фреда.

Минулого сезону футболіст провів 39 матчів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився купувати Магвайра.

Раніше МЮ виставив цінник на Лукаку.

Джерело - Чемпіон.