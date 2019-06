Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Крістал Пеласа Аарона Ван-Біссаки.

Про це повідомляється у Твіттері клубу.

Трансфер 21-річного гравця оцінюється в 50 мільйонів фунтів. Ван-Біссака підписав контракт на 5 років.

It's official — @AWBissaka is a Red 🔴 #MUFC