Англійський суперклуб визначився із ціною на свого нападника

Манчестер Юнайтед готовий розпрощатися із бельгійським нападником Ромелу Лукака за 75 млн фунтів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Основним претендентом на Лукаку є Інтер, який бачить у бельгійці заміну Мауро Ікарді, та вже узгодив із нападником деталі особистого контракту.

У минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Контракт нападника з червоними дияволами дійсний до літа 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді..

Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - sportarena.com.