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Манчестер Юнайтед виставив цінник на Лукаку

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Англійський суперклуб визначився із ціною на свого нападника
Манчестер Юнайтед виставив цінник на Лукаку

Манчестер Юнайтед готовий розпрощатися із бельгійським нападником Ромелу Лукака за 75 млн фунтів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Основним претендентом на Лукаку є Інтер, який бачить у бельгійці заміну Мауро Ікарді, та вже узгодив із нападником деталі особистого контракту.

У минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Контракт нападника з червоними дияволами дійсний до літа 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді..

Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - sportarena.com.

#Манчестер Юнайтед, #Лукаку, #Інтер
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