Манчестер Юнайтед готовий розпрощатися із бельгійським нападником Ромелу Лукака за 75 млн фунтів.
Про це повідомляє Sky Sports.
Основним претендентом на Лукаку є Інтер, який бачить у бельгійці заміну Мауро Ікарді, та вже узгодив із нападником деталі особистого контракту.
У минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Контракт нападника з червоними дияволами дійсний до літа 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді..
Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.
Джерело - sportarena.com.