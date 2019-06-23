Сульшер повинен позбутися кожного, хто не підходить МЮ - Невілл

Наставнику Манчестер Юнайтед Оле-Гуннару Сульшеру необхідно прийняти кілька жорстких рішень заради майбутнього клубу.

Про це повідомив колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл для Goal.com

"Коли я тільки почав виступати за МЮ, в команді були такі гравці, як Пол Інс і Рой Кін. При них один поганий пас вважався злочином. Зараз в клубі немає таких футболістів. Так, там є кілька професіоналів, як Хуан Мата і Скотт Мактомінай. Але я сумніваюся, що вони істотно впливають на команду.

Я люблю Сульшера. Вважаю, що він повинен позбутися від кожного, хто не підходить МЮ. Вам потрібен приклад? Коли Маурісіо Почеттіно тільки прийшов в Тоттенгем, він відразу ж сказав, кого хоче бачити в команді, а кому краще піти. Почеттіно потрібно було прийняти кілька жорстких рішень, через які клуб втрачав гроші, але він зробив це заради майбутнього. Тепер Сульшер повинен зробити те ж саме в Юнайтед", - скзав Невілл.