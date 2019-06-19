Зозуля отримав покращену пропозицію від Альбасете

Клуб не хоче відпускати українця

Керівництво Альбасете планує підписати новий контракт з українським нападником Романом Зозулею.

Про це повідомляє портал Digital de Albacete.

Угода Зозулі з іспанським клубом закінчується цього літа, тому питання щодо його майбутнього залишається відкритим.

За інформацією джерела, Альбасете докладає всіх зусиль, щоб домовитися з українцем про підписання нового контракту. Керівництво клубу вже зробило одну пропозицію Роману, проте форвард її відхилив. Зозуля незадоволений фінансовою складовою контракту і хоче проаналізувати всі варіанти продовження кар'єри.

Повідомляється, що напередодні відпустки Роман отримав ще одну пропозицію від босів Альбасете. У контракті прописано істотне поліпшення умов для Зозулі, а також підвищення його зарплати. Керівництво клубу сподівається, що ця пропозиція задовольнить побажання українця.

У сезоні-2018/2019 Зозуля провів 37 матчів за Альбасете, забивши 11 голів і віддавши 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу.

Також повідомлялося, Зозуля покине іспанський Альбасете.

Джерело - Digital de Albacete.