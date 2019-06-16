Альбасете, за який грає український форвард Роман Зозуля, переграв Мальорку з рахунком 1:0, однак не вийшов до фіналу перехідних матчів за вихід у Ла-Лігу.
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Єдиний гол у матчі забив Жерамі Бела на 16-й хвилині.
Чемпіонат Іспанії, Сегунда
Плей-оф, 2-й матч
16 червня
Альбасете - Мальорка 1:0 (1:0)
Перший матч 0:2
Гол: 1:0 - 16 Бела
Роман Зозуля відіграв повний матч, вийшовши у стартовому складі.
Нагадаємо, Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.
Джерело - Чемпіон.