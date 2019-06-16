Мальорка за рахунок домашньої перемоги 2:0 вийшла до фіналу стикових матчів

Альбасете, за який грає український форвард Роман Зозуля, переграв Мальорку з рахунком 1:0, однак не вийшов до фіналу перехідних матчів за вихід у Ла-Лігу.

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Єдиний гол у матчі забив Жерамі Бела на 16-й хвилині.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда

Плей-оф, 2-й матч

16 червня

Альбасете - Мальорка 1:0 (1:0)

Перший матч 0:2

Гол: 1:0 - 16 Бела

Роман Зозуля відіграв повний матч, вийшовши у стартовому складі.

Нагадаємо, Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.

Джерело - Чемпіон.