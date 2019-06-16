Команду можуть прийняти Ковалець, Жилмар або Демченко

Металіст 1925 припинив співпрацю з головним тренером команди Олександром Горяїновим, зараз у команди є три кандидати на заміну коучу.

Про це повідомляє FootBoom.

За інформацією видання харків'яни зацікавлені в Сергії Ковальці, який провів успішний рік з Оболонню-Бровар.

Під його керівництвом "пивовари" фінішували в Першій лізі на 6-му місці.

Крім того, в Металісті 1925 також розглядається кандидатура Жилмара, відомого по роботі з Львовом. Втім, не виключений варіант, при якому харків'яни призначать головним тренером Андрія Демченко, що входив у штаб Горяїнова.

Це станеться в тому випадку, якщо не вдасться домовитися про співпрацю ні з Ковальцем, ні з Жилмар.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2018/19 Металіст 1925 зайняв 4-е місце в Першій лізі. В останніх п'яти поєдинках сезону команда здобула лише одну перемогу.

Джерело - FootBoom.