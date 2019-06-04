Горяїнов звільнений з поста тренера Металіста 1925

Металіст 1925 припиняє співпрацю з головним тренером команди Олександром Горяїновим.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Причиною для звільнення наставника став невихід харків'ян в Прем'єр-лігу за підсумками минулого сезону.

Горяїнов пропрацював в Металісті-1925 з моменту заснування клубу у 2016 році та займав в його структурі посаду помічника головного тренера і тренера воротарів.

Нагадаємо, минулого тижня клуб покинув весь тренерський штаб, крім Горяїнова.

Також, минулий сезон харків'яни завершили на четвертому місці в турнірній таблиці Першої ліги, на один пункт відставши від третьої позиції, що дає можливість поборотися за вихід в Прем'єр-лігу в стикових матчах. В останніх п'яти поєдинках сезону команда здобула лише одну перемогу.

Джерело - Офіційний сайт Металіст 1925.