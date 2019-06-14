Манчестер Юнайтед готує за Лонгстаффа 25 млн євро

Манчестер Юнайтед може заплатити за півзахисника Ньюкасла Шона Лонгстаффа 25 мільйонів фунтів.
Про це повідомляє London Evening Stand.
У стані Червоних дияволів впевнені, що в трансфері зацікавлений сам футболіст, попри небажання клубу розлучатися з перспективним 21-річним гравцем.
В даний час Юнайтед працює над підписанням захисника Крістал Пелас Аарона Уан-Біссакі, за якого на Олд Траффорд імовірно можуть віддати близько 60 мільйонів євро. Також клуб цікавиться захисником Лестера Гаррі Магуайром.
Шон Лонгстафф в минулому сезоні провів у складі Сорок 26 матчів у всіх турнірах, забивши 3 голи і віддавши 6 результативних передач.
Раніше МЮ завершив проведення першого трансферу з моменту призначення Оле-Гуннара Сульшера головним тренером команди: з Суонсі в Манчестер перебрався вінгер Даніел Джеймс.
Юнайтед завершив сезон на шостому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а з Ліги чемпіонів вилетів від Барселони на етапі 1/4 фіналу.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед презентував новачка.
Також, клуб оголосив ціну Погби.
Джерело - London Evening Stand.