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Манчестер Юнайтед готує за Лонгстаффа 25 млн євро

Сьогодні 19:26 324 0
Раніше Юнайтед вже підписали вінгера Суонсі Джеймса
Манчестер Юнайтед готує за Лонгстаффа 25 млн євро

Манчестер Юнайтед може заплатити за півзахисника Ньюкасла Шона Лонгстаффа 25 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє London Evening Stand.

У стані Червоних дияволів впевнені, що в трансфері зацікавлений сам футболіст, попри небажання клубу розлучатися з перспективним 21-річним гравцем.

В даний час Юнайтед працює над підписанням захисника Крістал Пелас Аарона Уан-Біссакі, за якого на Олд Траффорд імовірно можуть віддати близько 60 мільйонів євро. Також клуб цікавиться захисником Лестера Гаррі Магуайром.

Шон Лонгстафф в минулому сезоні провів у складі Сорок 26 матчів у всіх турнірах, забивши 3 голи і віддавши 6 результативних передач.

Раніше МЮ завершив проведення першого трансферу з моменту призначення Оле-Гуннара Сульшера головним тренером команди: з Суонсі в Манчестер перебрався вінгер Даніел Джеймс.

Юнайтед завершив сезон на шостому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а з Ліги чемпіонів вилетів від Барселони на етапі 1/4 фіналу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед презентував новачка.

Також, клуб оголосив ціну Погби.

 

 

Джерело - London Evening Stand.

#Манчестер Юнайтед, #трансфер
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