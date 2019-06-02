Майкон: Мій перший сезон в Шахтарі вийшов хорошим

Півзахисник Шахтаря Майкон провів хороший перший сезон за Гірників.

Про це повідомив сам футболіст для Uol.com.br.

"Думаю, що мій перший сезон в Шахтарі вийшов хорошим. Я провів багато ігор, забивав голи, віддавав гольові передачі. Це було вище моїх очікувань. Коли покинув Корінтіанс, то думав, що у мене буде багато труднощів з адаптацією. Але все пройшло чудово і я дуже задоволений своїм виступом в цьому сезоні. Слава Богу, все пройшло добре.

Атмосфера в Шахтарі відмінна. Тут багато бразильців, які допомагають мені у всьому. Через мову трохи складно спілкуватися з українцями, але ми розуміємо один одного найкращим чином і все робимо правильно", - сказав Майкон.