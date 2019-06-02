Майкон: Мій перший сезон в Шахтарі вийшов хорошим

Півзахисник Шахтаря Майкон провів хороший перший сезон за Гірників.
Про це повідомив сам футболіст для Uol.com.br.
"Думаю, що мій перший сезон в Шахтарі вийшов хорошим. Я провів багато ігор, забивав голи, віддавав гольові передачі. Це було вище моїх очікувань. Коли покинув Корінтіанс, то думав, що у мене буде багато труднощів з адаптацією. Але все пройшло чудово і я дуже задоволений своїм виступом в цьому сезоні. Слава Богу, все пройшло добре.
Атмосфера в Шахтарі відмінна. Тут багато бразильців, які допомагають мені у всьому. Через мову трохи складно спілкуватися з українцями, але ми розуміємо один одного найкращим чином і все робимо правильно", - сказав Майкон.
Півзахисник перейшов в Шахтар з Корінтіанса влітку 2018 роки за 6,5 мільйона євро. У сезоні 2018/2019 Майкон провів за Гірників 30 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, екс-голкіпер Шахтаря підписав контракт з Інгульцем.
Також, Бондаренко дебютував за Шахтар у матчі зі Львовом.
Джерело - Uol.com.br.