На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом

На стадіоні Рамон Санчес Пісхуан пройшла церемонія прощання із загиблим екс-гравцем Севільї, Реала і Атлетіко Хосе Антоніо Реєсом.

Кожен охочий міг прийти до гробу футболіста до 21:00 і попрощатися з ним.

Llega el féretro de José Antonio Reyes al Ramón Sánchez-Pizjuán.#ReyesLeyenda pic.twitter.com/RFPqDFpEpy — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 2 июня 2019 г.

На церемонії були присутні президент Севільї, президент Реала Флорентіно Перес, капітан вершкових Серхіо Рамос і легенда мадридців Рауль.

Реєс - вихованець Севільї, останній його виступ за команду тривав 4 сезони (2012-2016).

Нагадаємо, Хосе Антоніо Реєс загинув в ДТП, йому було 35 років.

Також, фінал Ліги чемпіонів почався з хвилини мовчання в пам'ять про футболіста.

Джерело - Чемпіон.