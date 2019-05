Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ

Еден Азар названий найкращим гравцем сезону цього сезону АПЛ за вибором уболівальників.

Про це повідомляє Professional Footballers' Association у своєму Twitter.

У цьому сезоні Еден Азар, разом з Челсі, зайняв 3 місце в чемпіонаті, а також дійшов до фіналу Кубка ліги. У сезоні він забив 16 голів і віддав 15 асистів.

😎 Congratulations to @hazardeden10 who has been voted the PFA @BristolStMotors Fans’ Player of the Year!#PFAFansAward | @ChelseaFC pic.twitter.com/OFAfyblI2r