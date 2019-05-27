Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ

Еден Азар названий найкращим гравцем сезону цього сезону АПЛ за вибором уболівальників.
Про це повідомляє Professional Footballers' Association у своєму Twitter.
У цьому сезоні Еден Азар, разом з Челсі, зайняв 3 місце в чемпіонаті, а також дійшов до фіналу Кубка ліги. У сезоні він забив 16 голів і віддав 15 асистів.
😎 Congratulations to @hazardeden10 who has been voted the PFA @BristolStMotors Fans’ Player of the Year!#PFAFansAward | @ChelseaFC pic.twitter.com/OFAfyblI2r— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 27 May 2019
Нагадаємо, Челсі назвав трансферну вартість Азара.
Раніше Азар натякнув на трансфер в Реал.
Джерело - Чемпіон.