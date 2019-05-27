Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ

Еден Азар названий найкращим гравцем сезону цього сезону АПЛ за вибором уболівальників.

Про це повідомляє Professional Footballers' Association у своєму Twitter.

У цьому сезоні Еден Азар, разом з Челсі, зайняв 3 місце в чемпіонаті, а також дійшов до фіналу Кубка ліги. У сезоні він забив 16 голів і віддав 15 асистів.

Нагадаємо, Челсі назвав трансферну вартість Азара.

Раніше Азар натякнув на трансфер в Реал.

Джерело - Чемпіон.