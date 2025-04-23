Юбенк – Бенн: ЗМІ дізналися гонорари боксерів
Юбенк – Бенн
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Боксери Кріс Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-0, 14 KO) отримають за бій більше 18 млн фунтів на двох.
Про це повідомляє The Independent.
За інформацією ЗМІ, кошти будуть розділені 60/40 на користь Юбенка-молодшого, тобто Бенн зароблятиме приблизно на 2 мільйони фунтів менше, ніж його суперник.
Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.
Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.
Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.