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Юбенк – Бенн: ЗМІ дізналися гонорари боксерів

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 20:57
Юбенк – Бенн: ЗМІ дізналися гонорари боксерів
Юбенк – Бенн
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Боксери Кріс Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-0, 14 KO) отримають за бій більше 18 млн фунтів на двох.

Про це повідомляє The Independent.

За інформацією ЗМІ, кошти будуть розділені 60/40 на користь Юбенка-молодшого, тобто Бенн зароблятиме приблизно на 2 мільйони фунтів менше, ніж його суперник.

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.

Бокс Гонорар Кріс Юбенк

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