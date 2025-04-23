Визначилися фіналісти Кубку України сезону 2024/25.

Так, вперше за 7 років у вирішальному поєдинку за трофей поборються Динамо та Шахтар.

У середу, 23 квітня, київський клуб в 1/2 фіналу розгромив Буковину, а Шахтар у паралельному матчі здобув непросту перемогу над житомирським Поліссям.

Останній раз між собою команди грали у фіналі турніру в 2017/18, тоді перемогу святкували футболісти донецького клубу.

Фінал Кубку України відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні в Житомирі.

Зазначимо, що обидві команди перед цим також проведуть очний поєдинок в межах 26 туру Української Прем'єр-ліги.