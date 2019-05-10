Азар натякнув на трансфер в Реал

Бельгійський хавбек Челсі Еден Азар вже влітку може перейти в мадридський Реал.

Про це повідомляє Футбол газета.

Після матчу 1\2 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта він заявив, що ця гра може бути для нього останньому на стадіоні Стемфорд Брідж.

"Я не знаю, чи був це мій останній матч на цьому стадіоні. Не думаю про це. Але якщо це був останній матч, то хотілося б в результаті закінчити Лігу Європи з трофеєм", - сказав Азар.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку Челсі зіграє проти Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.

Джерело - Футбол газета.