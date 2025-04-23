Шахтар в екстратаймах дотиснув Полісся у півфіналі Кубку України

У середу, 23 квітня, визначився другий фіналіст Кубку України сезону 2024/25, яким став донецький Шахтар. В 1/2 фіналу чинний чемпіон з рахунком 1:0 переграв Полісся.

В основний час команди переможця не виявили, зігравши 0:0. Шахтар більше володів ініціативою, створив більше моментів, але оборона підопічних Імада Ашура витримала натиск. Втім, це не говорить про те, що господарі поля тільки захищалися, на що вказує перевага за кутовими 6:3, однак засмутити Дмитра Різника, який нещодавно повернувся у ворота донецького клубу після травми, "вовкам" також не вдалося.

Цікаво, що після виходу Полісся в УПЛ Шахтар зіграв із житомирським колективом 4 матчі, не забивши жодного голу – три поразки, одна нульова нічия, тож ця неприємна для "гірників" історія могла продовжитися й цього разу, однак у другому екстратаймі підопічні Маріно Пушича все ж розмочили рахунок. Голом на 113-й хвилині відзначився новачок донеччан Алісон Сантана, який переграв Олега Кудрика після передачі від Траоре.

Полісся після цього так і не змогло відігратися та перевести поєдинок бодай у серію пенальті. У підсумку в фіналі Кубку України на вболівальників очікує "Класичне" між Динамо та Шахтарем.

Кубок України з футболу

1/2 фіналу, 23 квітня

Полісся – Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 113 Алісон

Полісся: Кудрик, Тейлор (Віалле 98), Чоботенко, Матич (Таллес 77), Михайліченко, Бабенко, Сарапій, Гуцуляк (Андрієвський 68), Крушинський, Назаренко, Батіста (Брістрич 114).

Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Грам, Педро Енріке, Матвієнко (Назарина 100), Бондаренко (Судаков 82), Марлон (Криськів 100), Педріньо (Алісон 91), Кевін, Егіналду (Траоре 82).

Попередження: 50 – Гуцуляк, 57 – Сарапій, 101 – Бабенко, 103 – Тобіас, 120 – Коста

Першим фіналістом стало київське Динамо, яке у Львові розгромило Буковину.

Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні в Житомирі.