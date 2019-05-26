Голкіпер Шахтаря Андрій П'ятов увійшов в ТОП-25 рейтингу найбільш відданих клубу діючих футболістів Європи.

Про це повідомляє Команда №1.

За гірників він виступає з січня 2007 року, коли перейшов з Ворскли. З того часу він провів у клубі 12 років і 4 місяці. За цей час зіграв 423 матчі.

Лідер рейтингу - форвард К'єво Серджо Пелліссьє, на його рахунку 18 років і 10 місяців за клуб. В кінці цього сезону він закінчує кар'єру.

Раніше П'ятова визнали найкращим гравцем матчу проти Португалії. Також власники ПСЖ хочуть придбати Лідс.

Джерело - Команда №1.