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Власники ПСЖ хочуть придбати Лідс

Сьогодні 09:52 664 0
Власники ПСЖ хочуть придбати Лідс

Компанія Qatar Sports Investments (QSI), яка є власником ПСЖ, розпочала переговори про покупку англійського клубу з Чемпіоншипа Лідса

Про це повідомляє The Financial Times.

Перші зустрічі між QSI і власником Лідса Андреа Радріззані пройшли ще кілька місяців назад. Компанія з Катару хоче викупити контрольний пакет англійського клубу, але у неї є як мінімум п'ять конкурентів.

QSI зараз шукає нові можливості, і ринок Великобританії є пріоритетом для компанії.

Лідс в сезоні-2018/19 зайняв третє місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. У півфіналі плей-офф за право виступити в АПЛ команда Марсело Бьєльси програла Дербі.

Раніше, збірна Аргентини розгромила ПАР на чемпіонаті світу, а Валенсія перемогла Барселону та виграла кубок Іспанії.

 

Джерело - Чемпіон.

#ПСЖ, #Лідс
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