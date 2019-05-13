Кубок Англії вручить переможцям особисто принц Вільям

Принц Вільям збирається відвідати фінал Кубка Англії з футболу.
Про це повідомляє Hello.
Матч відбудеться між Манчестер Сіті і Вотфордом.
Як повідомляє прес-служба Кенсингтонського палацу, принц Вільям особисто вручить Кубок команді-переможцю.
Герцог Кембриджський є також і президентом Футбольної асоціації Англії
Гра відбудеться 18 травня у Лондоні на стадіоні Вемблі о 19:00.
Напередодні Манчестер Сіті вдруге поспіль виграв чемпіонат Англії. Також Зінченко - перевершив досягнення Лужного
Джерело - glavnoe.