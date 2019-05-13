Кубок Англії вручить переможцям особисто принц Вільям

Принц Вільям збирається відвідати фінал Кубка Англії з футболу.

Про це повідомляє Hello.

Матч відбудеться між Манчестер Сіті і Вотфордом.

Як повідомляє прес-служба Кенсингтонського палацу, принц Вільям особисто вручить Кубок команді-переможцю.

Герцог Кембриджський є також і президентом Футбольної асоціації Англії

Гра відбудеться 18 травня у Лондоні на стадіоні Вемблі о 19:00.

Напередодні Манчестер Сіті вдруге поспіль виграв чемпіонат Англії. Також Зінченко - перевершив досягнення Лужного

Джерело - glavnoe.