View this post on Instagram

Бєсєдін та Дуелунд повернулися на поле! Обидва гравці взяли участь у матчі дублюючих складів "Динамо" і "Зорі" (3:0). У п'ятницю, 10 травня, вперше після травми на поле вийшли форвард Артем Бєсєдін (ахіллове сухожилля) і півзахисник Міккель Дуелунд (перелом щиколотки).