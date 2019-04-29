Матч ФК Львів - Динамо встановив антирекорд відвідуваності

Матч 26-го туру УПЛ між ФК Львів і Динамо, який відбувався на стадіоні Україна, став найменш відвідуваним серед всіх ігор київського клубу в поточному сезоні.
Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Зустріч віце-чемпіонів України у Львові відвідали всього 1480 уболівальників, що може бути пов'язано з релігійним святом і дощовою погодою.
До цього антирекордним за кількістю глядачів матчем Динамо в поточному сезоні була гра на виїзді з Олександрією - 2478 глядачів.
Слідом йдуть ще два виїзних матчі киян проти Олімпіка (2500) і Карпат (2756), а ось на п'ятій сходинці домашня гра Динамо проти Чорноморця. На НСК Олімпійський прийшли лише 3870 вболівальників.
Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох переграло Львів у 26 турі УПЛ.
Раніше, динамівці зустрілися із дітьми Чорнобиля.
Джерело - sportarena.