У конференц-залі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського відбулася традиційна зустріч динамівців з дітьми, постраждалими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Ця зустріч присвячена 33-й річниці страшної техногенної катастрофи, яка вплинула на життя багатьох людей.
Поспілкуватися з дітьми та вручити їм пам'ятні подарунки прийшли головний тренер ФК Динамо Олександр Хацкевич, гравці "біло-синіх" Георгій Бущан і Артем Бесєдін, а також легенда клубу Володимир Мунтян.
Джерело - Чемпіон.
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