Сьогодні, 28 квітня, у рамках 26 туру Української Прем'єр-ліги ФК Львів поступився київському Динамо.
Єдиний гол у матчі забив Віталій Буяльський на 24-й хвилині.
Чемпіонат України. УПЛ
26 тур
28 квітня
ФК Львів - Динамо 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 24 Буяльський
Динамо: Бущан - Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелєв, Буяльський - Де Пнна, Андрієвський, Циганков - Русин
ФК Львів: Сарнавський - Вісент, Адамюк, Борзенко, Воронін - Мартан - Альваро, Велозу, Сабіно, Вітор - да Сілва
Вилучення: Бурда(19), Кендзьора(75)
Попередження: Русин(7), Мартан(26), Сабіно(48), Шабанов(51), Шепелєв(60), Вітор(70), Циганков(73), Андрієвський(86), Пернамбуко(90+1)
Нагадаємо, Шахтар переміг Маріуполь. Також, Зоря переграла Олександрію.
Джерело - Чемпіон.