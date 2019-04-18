Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20

Англійський клуб презентував ігрову форму

Ліверпуль представив домашню ігрову форму на наступний сезон.

Фото опублікували на офіційній сторінці у Twitter.

Екіпірування від компанії New Balance - майже цілком червона, з білими смугами на футболці та логотипом титульного спонсора. Емблеми клубу й американського виробника спортивного одягу виконані в золоті. Шорти та гетри також червоні, як і футболки.

Воротарська форма — чорна із золотими вставками.

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На футболках також є посвята екс-тренеру Ліверпуля Бобу Пейслі на честь сторіччя з дня його народження.

Пейслі очолював Ліверпуль з 1974 до 1983 рік і виграв з командою 20 трофеїв, включаючи шість титулів чемпіонів Англії та три Кубки європейських чемпіонів.

Нагадаємо, Ліверпуль пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.