Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20

Ліверпуль представив домашню ігрову форму на наступний сезон.
Фото опублікували на офіційній сторінці у Twitter.
Екіпірування від компанії New Balance - майже цілком червона, з білими смугами на футболці та логотипом титульного спонсора. Емблеми клубу й американського виробника спортивного одягу виконані в золоті. Шорти та гетри також червоні, як і футболки.
Воротарська форма — чорна із золотими вставками.
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На футболках також є посвята екс-тренеру Ліверпуля Бобу Пейслі на честь сторіччя з дня його народження.
🔴 IT'S HERE! 🔴— Liverpool FC (@LFC) 18 квітня 2019 р.
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Пейслі очолював Ліверпуль з 1974 до 1983 рік і виграв з командою 20 трофеїв, включаючи шість титулів чемпіонів Англії та три Кубки європейських чемпіонів.
Нагадаємо, Ліверпуль пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.