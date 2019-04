Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20

Ліверпуль представив домашню ігрову форму на наступний сезон.

Фото опублікували на офіційній сторінці у Twitter.

Екіпірування від компанії New Balance - майже цілком червона, з білими смугами на футболці та логотипом титульного спонсора. Емблеми клубу й американського виробника спортивного одягу виконані в золоті. Шорти та гетри також червоні, як і футболки.

Воротарська форма — чорна із золотими вставками.

На футболках також є посвята екс-тренеру Ліверпуля Бобу Пейслі на честь сторіччя з дня його народження.

