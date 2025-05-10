Джиро д’Італія. Тарлінг виграв розділку, Рогліч очолив загальний залік

Британський велогонщик команди Ineos Grenadiers Джошуа Тарлінг став переможцем другого етапу Джиро д’Італія-2025 – гонки з роздільним стартом на 13,7 км зі стартом і фінішем у столиці Албанії, Тирані.

Маршрут 2 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Тарлінг усього на 1 секунду випередив словенця Пріможа Рогліча із команди Red Bull Bora. Третій час показав австралієць Джей Вайн із UAE Emirates, який програв три секунди. Рогліч завдяки цьому результату перехопив рожеву майку лідера загального заліку.

Тарлінг у віці 21 року, 2 місяців і 25 днів став наймолодшим переможцем розділки в історії Джиро. Він побив досягнення Ромео Вентуреллі, який у 1960 році переміг у Сорренто у віці 21 року 5 місяців і 11 днів.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 11 травня, в рамках третього етапу гонщики подолають 159 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Влорі. Вчора перший етап виграв Мадс Педерсен.