Ліверпуль впевнено здолав Порту та зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів

Англійський клуб пробився до наступної стадії

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Порту приймав на власному полі Ліверпуль.

Як і в першому матчі англійці зуміли здобути впевнену перемогу.

Хоча після першого тайму команда лише мінімально перемагала. Підсумковий рахунок - 1:4

Актуально: Порту - Ліверпуль 1:4. Відео голів

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

17 квітня

Порту - Ліверпуль 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Мане, 0:2 - 65 Салах, 1:2 - 68 Мілітан, 1:3 - 77 Фірміно, 1:4 - 84 ван Дейк.

Нагадаємо, Манчестер Сіті у фантастичному матчі переміг Тоттенгем, але вилетів з Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.