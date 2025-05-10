Циганков вийде в основі Жирони на матч проти Вільярреала

Вінгер збірної України Віктор Циганков вийде в основному складі Жирони на матч 35 туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, яка опублікувала стартові склади команд на матч.

Стартові склади:

Жирона: Гассаніга, Блінд, Крейчі, Давід Лопес, Арнау, Порту, Іван Мартін, Циганков, Артур, Еррера, Стуані

Вільярреал: Жуніор, Коста, Кардона, Пау Наварро, Фойт, Єремі Піно, Санті, Алекс Баена, Гейє, Айосе Перес, Пепе

Матч Жирона – Вільярреал розпочнеться у суботу, 10 травня, о 19:30 за київським часом. У цьому матчі діями Жирони не зможе керувати головний тренер команди Мічел, який потрапив до лікарні.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 2 голи та 4 асисти в 28 матчах за Жирону в усіх турнірах.