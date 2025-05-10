РБ Лейпциг та Вердер нічиєю допомогли Майнцу, Фрайбург наближається до Ліги чемпіонів

У суботу, 10 травня, програма 33 туру німецької Бундесліги продовжилася п'ятьма матчами.

Майнц спокійно розгромив Бохум, за рахунок чого вийшов на шосте місце таблиці. Він скористався тим, що його прямі конкуренти за єврокубки в особі РБ Лейпцига та Вердера свій матч завершили нульовою нічиєю. Бохум же в статусі найгіршої команди чемпіонату достроково вилетів з першого німецького дивізіону.

В паралельній зустрічі Фрайбург вольовою перемогою наблизив себе до виступу в Лізі чемпіонів наступного сезону, а також відправив Гольштайн Кіль назад до Другої Бундесліги.

У той же час Гайденгайм продовжує боротися за виживання. Цього разу колектив Франка Шмідта на виїзді розгромив Уніон. Цією перемогою Гайденгайм гарантував собі як мінімум перехідні матчі.

В останній грі дня Баварія прийматиме Боруссію Менхенгладбах. Це буде останній матч Томаса Мюллера на "Альянц Арені" в якості гравця мюнхенскього клубу.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

33 тур, 10 травня

Бохум – Майнц 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+3 Амірі, 0:2 – 54 Мвене, 0:3 – 73 Буркгардт, 1:3 – 84 Гольтманн, 1:4 – 90+3 Небель.

Вердер – РБ Лейпциг 0:0

Гольштайн Кіль – Фрайбург 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 24 Розенбом, 1:1 – 45+2 Манзамбі, 1:2 – 58 Гелер.

Уніон – Гайденгайм 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Бек, 0:2 – 56 Шеппнер, 0:3 – 73 Бек.

19:30 Баварія – Боруссія М

Турнірна таблиця Бундесліги

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Нагадаємо, що 33 тур Бундесліги стартував вчора, 9 травня, коли Вольфсбург та Гоффенгайм забили одразу чотири голи на двох.