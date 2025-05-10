Скала 1911 переграла Пробій у 17 турі Другої ліги

У суботу, 10 травня, відбулися матчі чемпіонату України у Другій лізі в Групі А.

Скала 1911 несподівано обіграла лідера чемпіонату Пробій Городенка з рахунком 4:2. Друга команди групи "А" львівський Рух-2 вдома розгромив тернопільську Ниву-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

Група А, 17 тур, 10 травня

Полісся-2 – Реал-Фарма 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 77 Караман (пен), 2:0 – 89

Рух-2 – Нива Тернопіль-2 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Поповський, 2:0 – 28 Дзюнь, 3:0 – 55 Цюрпалевич-Семочко

Скала 1911 – Пробій Городенка 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 2 Ралюченко, 2:0 – 39 Лісовик, 2:1 – 45 Гук, 3:1 – 74 Фесенко, 4:2 – 77 Жуміга, 4:2 – 89

Ужгород – Куликів-Білка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 45+4 Копил

15:45 Ревера 1908 – Вільхівці

Нагадаємо, напередодні Пробій переграв Полісся-2, Нива програла Гірнику.