Скала 1911 переграла Пробій у 17 турі Другої ліги
У суботу, 10 травня, відбулися матчі чемпіонату України у Другій лізі в Групі А.
Скала 1911 несподівано обіграла лідера чемпіонату Пробій Городенка з рахунком 4:2. Друга команди групи "А" львівський Рух-2 вдома розгромив тернопільську Ниву-2.
Чемпіонат України – Друга ліга
Група А, 17 тур, 10 травня
Полісся-2 – Реал-Фарма 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 77 Караман (пен), 2:0 – 89
Рух-2 – Нива Тернопіль-2 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 4 Поповський, 2:0 – 28 Дзюнь, 3:0 – 55 Цюрпалевич-Семочко
Скала 1911 – Пробій Городенка 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 2 Ралюченко, 2:0 – 39 Лісовик, 2:1 – 45 Гук, 3:1 – 74 Фесенко, 4:2 – 77 Жуміга, 4:2 – 89
Ужгород – Куликів-Білка 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 45+4 Копил
15:45 Ревера 1908 – Вільхівці
Нагадаємо, напередодні Пробій переграв Полісся-2, Нива програла Гірнику.