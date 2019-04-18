Два гравці Шахтаря ризикують пропустити гру з Динамо

Гравці донецького Шахтаря Віктор Коваленко та Тарас Степаненко можуть пропустити матч 25 туру проти Динамо.
Про це заявив головний тренер гірників Паулу Фонсека у коментарі прес-служби гірників.
"Думаю, що Коваленка можна відновити. За Степаненка ми тільки зараз оцінимо ситуацію, потрібно кілька днів. Поки невідомо", - заявив Фонсека.
Матч Динамо — Шахтар відбудеться у середу, 24-го квітня.
Нагадаємо, у півфіналі Кубка України Шахтар переграв Дніпро-1 і зустрінеться у фіналі з Інгульцем.
Джерело - Шахтар.