Гірники зіграють у фіналі з Інгульцем

У 1/2 фіналу кубка України дніпровський Дніпро-1 протистояв донецькому Шахтарю.

Лідер першої ліги не створив сенсації та програв. Гірники відкрили рахунок за три хвилини до кінця основного часу. Відзначився Дентіньйо. А подвоїли перевагу вже у компенсований арбітром час. Гол в активі Соломона.

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Кубок України

1/2 фіналу

17 квітня

Дніпро-1 - Шахтар 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 87 Дентіньйо, 0:2 - 90+4 Соломон.

Дніпро-1: Юрчук, Романюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Батагов, Сніжко, Когут, Шаповал, Кузик, Куліш.

Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Марксо Антоніо, Соломон, Тайсон, Тете, Кайоде.

Нагадаємо, Інгулець сенсаційно переграв Зорю та вийшов у фінал Кубка України.

Джерело - Чемпіон.