Айнтрахт — Бенфіка: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Сьогодні, 17 квітня, відбудеться матч Айнтрахт — Бенфіка у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи.
В Україні гру Айнтрахт — Бенфіка покаже в прямому ефірі ресурс Oll.tv Початок о 22:00. Трансляція платна.
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Також матч у запису покаже телеканал Футбол 1. Прем'єра 19 квітня о 00:25.
Нагадаємо, у першому чвертьфінальному матчі Бенфіка перемогла.
Варто зазначити, що визначились усі півфінальні пари Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.