Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав травму в матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії.

Форвард був замінений ще в першому таймі на півзахисника Піцці.

У Кріштіану м'язова травма правого стегна.

Cristiano Ronaldo was just forced off with what looks like a hamstring injury during #PORSER. Could he miss the Champions League game(s) against Ajax? pic.twitter.com/GHSg1Zz38D