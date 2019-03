Лівий вінгер київського Динамо Беньямін Вербич не зіграє завтра проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи в Києві.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

Словенець не встиг відновитися від ангіни, через яку гравець також пропустив матч 21-го туру УПЛ проти київського Арсеналу.

I’m sad to announce I won’t be playing tomorrow’s game. I’ve been sick this week and been doing everything in my power to get ready for tomorrow but unfortunately I won’t be able to play.

I will be there to support the team and hope to see all of you there too 💙 pic.twitter.com/wdBF4RyAiy