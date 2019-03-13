Лівий вінгер київського Динамо Беньямін Вербич не зіграє завтра проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи в Києві.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

Словенець не встиг відновитися від ангіни, через яку гравець також пропустив матч 21-го туру УПЛ проти київського Арсеналу.

"З сумом повідомляю, що не братиму участі у завтрашньому матчі проти Челсі.

Я хворів цього тижня і робив все від мене залежне, щоб підготуватися до завтрашньої зустрічі, але, на жаль, я не зможу зіграти.

Я буду на стадіоні, щоб підтримати команду, і сподіваюся побачити там усіх вас",- написав півзахисник.