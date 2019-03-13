Лівий вінгер київського Динамо Беньямін Вербич не зіграє завтра проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи в Києві.
Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.
Словенець не встиг відновитися від ангіни, через яку гравець також пропустив матч 21-го туру УПЛ проти київського Арсеналу.
"З сумом повідомляю, що не братиму участі у завтрашньому матчі проти Челсі.
Я хворів цього тижня і робив все від мене залежне, щоб підготуватися до завтрашньої зустрічі, але, на жаль, я не зможу зіграти.
Я буду на стадіоні, щоб підтримати команду, і сподіваюся побачити там усіх вас",- написав півзахисник.
I’m sad to announce I won’t be playing tomorrow’s game. I’ve been sick this week and been doing everything in my power to get ready for tomorrow but unfortunately I won’t be able to play.— Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 13 березня 2019 р.
I will be there to support the team and hope to see all of you there too 💙 pic.twitter.com/wdBF4RyAiy
У нинішньому сезоні вінгер провів за київський клуб 29 матчів у всіх турнірах, забивши 12 голів і зробивши 4 результативні передачі.
Зустріч Динамо з Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський. Гра в Великобританії завершилася поразкою киян з рахунком 0:3.
Джерело - Чемпіон.