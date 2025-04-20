Асист Зінченка допоміг Арсеналу розгромити Іпсвіч, МЮ сенсаційно поступився Вулвергемптону в АПЛ

Сьогодні, 20 квітня, відбулась низка матчів в межах 33 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Лондонський Арсенал з Олександром Зінченком у стартовому складі легко переграв Іпсвіч. Українець провів на полі всі 90 хвилин та відзначився результативною передачею на Нванері. З середини другого тайму "трактористи" грали в меншості після грубого фолу Девіса проти Сака. Відзначимо забитий гол Мартінеллі – бразилець доправив м'яч у ворота після шикарного пасу п'ятою від Меріно.

Манчестер Юнайтед через погану реалізацію Расмуса Хойлунда, який мав два непоганих моменти, не зміг набрати очок з Вулвергемптоном – долю матчу вирішив точний удар Сарабії.

Челсі в гостях зміг перевернути гру проти Фулгема, вирвавши перемогу завдяки голам 19-річного Тайріка Джорджа та Педру Нету.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

33 тур, 20 квітня

Іпсвіч – Арсенал 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – Троссард, 14, 0:2 – Мартінеллі, 28, 0:3 – Троссард, 69, 0:4 – Нванері, 88

Видалення: Девіс, 32 (пряма червона)

Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сарабія, 77

Фулгем – Челсі 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Івобі, 20, 1:1 - Джордж, 83, 1:2 – Нету, 90+3

У заключному матчі ігрового дня Лестер на своєму полі прийматиме Ліверпуль – стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, вчора Евертон з Миколенком у складі програв Манчестер Сіті, а Брентфорд Ярмолюка впевнено здолав Брайтон.