Зірковий форвард Наполі погодив умови особистого контракту з Манчестер Юнайтед

Зірковий нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен погодив деталі особистого контракту з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, угода буде розрахована на 5 на років із річною зарплатою 15 мільйонів євро.

Контракт Осімхена з Наполі діє до літа 2026 року. Зазначається. що італійці готові продати гравця за 80 млн.

Раніше повідомлялося, що Віктор зацікавлений у переході в Ювентус. Спортивний директор Б'янконері Крістіано Джунтолі вже провів перші контакти із агентом 26-річного футболіста. Також нігерійським форвардом цікавляться клуби із Саудівської Аравії.

Поточний сезон Осімхен на правах оренди проводить за турецький Галатасарай. У 34 матчах він забив 29 голів та віддав 6 результативних передач.