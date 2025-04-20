Камбек на домашньому стадіоні: Верес у насиченому матчі переграв Чорноморець

Відбувся завершальний матч 25 туру чемпіонату України, в якому Верес на своєму полі приймав Чорноморець.

Зустріч завершилась вольовою перемогою рівнян з рахунком 2:1.

Рахунок в матчі вже на 8-й хвилині відкрив Денис Янаков, який скористався виносом м'яча з власної половини поля, змістився на лінії карного майданчика та чудово пробив під дальню стійку.

На початку другого тайму Степанюк добив м'яч у стійку після скидки Гончаренка у воротарський майданчик, зрівнявши рахунок. Вже за десять хвилин Дахновський обіграв двох гравців Чорноморця та "черпаком" перекинув голкіпера одеситів.

Суперники продовжували грати на зустрічних курсах, але жодній з команд більше не вдалось вразити ворота одне одного.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 20 квітня

Верес – Чорноморець 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Янаков, 8, 1:1 – Степанюк, 51, 2:1 – Дахновський, 61

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Балаба, 87), Дахновський, Харатін, Кльоц (Кучеров, 76), Луан (Шарай, 76), Гайдучик (Венделл, 87), Степанюк (Годя, 90+4)

Чорноморець: Аніагбосо, Бутко, Скиба, Ракицький (Жаржу, 50), Сантос, Лацабідзе, Білошевський (Сігеєв, 78), Габелок (Шевцов, 78), Янаков (Мустафаєв, 69), Хобленко, Попов (Тоіров, 68)

Попередження: Дахновський, Габелок, Попов

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У наступному турі "моряки" гратимуть проти Руху, а на Верес очікує виїзд в гості до Ворскли.

Нагадаємо, в інших матчах ігрового дня Кривбас розгромив Зорю, а Інгулець та ЛНЗ не виявили переможця.