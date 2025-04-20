Осічка Шахтаря, успіх Динамо та Олександрії: турнірна таблиця УПЛ

Сьогодні, 20 квітня, завершився 25 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Тур закривав поєдинок Вереса та Чорноморця. Одесити вийшли вперед у першій половині гри, однак "народний клуб" зумів зробити камбек та вирвати перемогу в другому таймі.

Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке розгромило Оболонь у київському дербі. Найближчий переслідувач киян Олександрія також здобула перемогу та зберегла відставання в шість очок.

А ось Шахтар, який міг наблизитися до команди Руслана Ротаня, сенсаційно зазнав поразки від Колоса з Ковалівки. За 5 турів до завершення чемпіонату "гірники" відстають вже на 10 очок від колективу Олександра Шовковського.

У боротьбі за виживання лише Лівий Берег та Інгулець зуміли заробити по одному заліковому балу, мінімально покращивши своє становлення.

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.

Турнірна таблиця УПЛ після 24 туру

Динамо – 63 очок (25 матчі); Олександрія – 57 (25); Шахтар – 53 (25); Полісся – 42 (25); Карпати – 39 (25); Кривбас – 38 (24); Верес – 35 (25); Зоря – 32 (24); Рух – 30 (25); Колос – 27 (25); ЛНЗ – 26 (25); Оболонь – 24 (25); Лівий берег – 23 (24); Ворскла – 21 (25); Чорноморець – 18 (25); Інгулець – 17 (24).