Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Осічка Шахтаря, успіх Динамо та Олександрії: турнірна таблиця УПЛ

Станіслав Лисак — 20 квітня 2025, 20:00
Віталій Буяльський
Віталій Буяльський
ФК Динамо Київ

Сьогодні, 20 квітня, завершився 25 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Тур закривав поєдинок Вереса та Чорноморця. Одесити вийшли вперед у першій половині гри, однак "народний клуб" зумів зробити камбек та вирвати перемогу в другому таймі.

Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке розгромило Оболонь у київському дербі. Найближчий переслідувач киян Олександрія також здобула перемогу та зберегла відставання в шість очок.

А ось Шахтар, який міг наблизитися до команди Руслана Ротаня, сенсаційно зазнав поразки від Колоса з Ковалівки. За 5 турів до завершення чемпіонату "гірники" відстають вже на 10 очок від колективу Олександра Шовковського.

У боротьбі за виживання лише Лівий Берег та Інгулець зуміли заробити по одному заліковому балу, мінімально покращивши своє становлення.

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.

Турнірна таблиця УПЛ після 24 туру

  1. Динамо – 63 очок (25 матчі);
  2. Олександрія – 57 (25);
  3. Шахтар – 53 (25);
  4. Полісся – 42 (25);
  5. Карпати – 39 (25);
  6. Кривбас – 38 (24);
  7. Верес – 35 (25);
  8. Зоря – 32 (24);
  9. Рух – 30 (25);
  10. Колос – 27 (25);
  11. ЛНЗ – 26 (25);
  12. Оболонь – 24 (25);
  13. Лівий берег – 23 (24);
  14. Ворскла – 21 (25);
  15. Чорноморець – 18 (25);
  16. Інгулець – 17 (24).
Standings provided by Sofascore
Верес Ворскла Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Зоря Луганськ

Верес

Камбек на домашньому стадіоні: Верес у насиченому матчі переграв Чорноморець
Кривбас прийме Зорю, Чорноморець гостюватиме у Вереса: розклад матчів 25 туру УПЛ
Київське та львівське дербі, матчі на Великдень та інші інтриги 25 туру УПЛ
Верес – Чорноморець: де дивитися матч 25 туру УПЛ
Президент Вереса: Ми будемо до кінця боротися за єврокубки

Останні новини