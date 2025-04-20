Дортмунд переміг Менхенгладбах, Айнтрахт не зміг переграти Аугсбург у 30 турі Бундесліги

У неділю, 20 квітня, трьома матчами завершиться 30-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Відкривав ігровий день поєдинок Аугсбурга з Айнтрахтом, який завершився внічию 0:0.

Цікавіші справи були у зустрічі Дортмунда та Менхенгладбахом, в якому командами було забито 5 голів. Гості першими відкрили рахунок на 24-й хвилині, однак під перерву пропустили цілий "кошик" м'ячів.

У другому таймі Боруссія М змогла скоротити відставання в один гол, однак на більше команду не вистачило, у підсумку – нервова перемога "джмелів" з рахунком 3:2.

Закриватиме тур двобій Санкт-Паулі з претендентом на чемпіонство – Баєром.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

30 тур, 20 квітня

Аугсбург – Айнтрахт Франкфурт 0:0

Боруссія Дортмунд – Боруссія Менхенгладбах 3:2 (3:1)

Голи: 0:1 – 24 Ітакура, 1:1 – 41 Гірассі, 2:1 – 44 Нмеча, 3:1 – 45+5 Свенссон, 3:2 – 56 Штогер (пен)

20:30 Санкт-Паулі – Баєр

Вчора, 19 квітня, Баварія на виїзді розгромила Гайденгайм і стала ще на крок ближчою до чемпіонства. РБ Лейпциг втратив очки у матчі з аутсайдером Гольштайн Кілем, а Вердер мінімально обіграв Бохум.