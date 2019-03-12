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Марсело вирішив залишитися в Реалі після призначення Зідана

Сьогодні 20:16 660 0
Бразилець готовий боротися за місце в основі
Марсело вирішив залишитися в Реалі після призначення Зідана

Лідер мадридського Реалу Марсело прийняв рішення залишитися в команді, яку очолив Зінедін Зідан.

Про це повідолмяє  A BOLA Brasil.

Однією з умов повернення французького спеціаліста в клуб, який він поставив перед Флорентіно Пересом було збереження Марсело.

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Зідан планує провести бесіду з бразильцем, щоб обговорити план відновлення команди.

Нагадаємо, що під час тренерства Сантьяго Соларі Марсело не завжди виходив в стартовому складі команди.

Раніше з'явилася інформація про те, що бразилець погодив контракт з Ювентусом.

Також, Реал хоче придбати захисника Аякса.

Джерело - isport.ua.

#Марсело, #Реал, #Ювентус, #Зідан
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