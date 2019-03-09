Марсело все ближче до Ювентуса. Бразилець узгодив попередній контракт

Захисник Реала Марсело після закінчення сезону може перейти в Ювентус.
Про це повідомляє La Stampa.
30-річний бразилець погодив з туринським клубом 4-річний контракт з окладом 12 мільйонів євро за сезон.
Раніше повідомлялося, що Марсело вже оголосив керівництву Реала про бажання продовжити кар'єру в Ювентусі, де виступає його колишній партнер по королівському клубу Кріштіану Роналду.
При головному тренері Сантьяго Соларі захисник втратив місце в стартовому складі. У нього лише 12-й результат в команді по ігровому часу.
Повідомлялося також, що на заміну Марсело Реал розглядає фулбека Аякса Ніколаса Тальяфіко.
Контракт Марсело з мадридцями розрахований до червня 2022 року.
Натомість Бейл планує залишитися в Реалі.
Джерело - La Stampa.