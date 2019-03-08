Партнера Зінченка визнали найкращим гравцем місяця в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро визнаний найкращим футболістом англійського чемпіонату в лютому.
Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@aguerosergiokun is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for February #PLAwards pic.twitter.com/oj5eqauvbU— Premier League (@premierleague) 8 березня 2019 р.
Серхіо Агуеро очікувано отримав нагороду найкращому гравцю лютого в АПЛ. У попередньому місяці аргентинський бомбардир забив у 4 матчах чемпіонату 7 голів: хет-трики у ворота Арсенала та Челсі, а також гол Вест Гему.
Джерело - Чемпіон.