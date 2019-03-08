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Партнера Зінченка визнали найкращим гравцем місяця в АПЛ

Сьогодні 18:23 529 0
Партнера Зінченка визнали найкращим гравцем місяця в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро визнаний найкращим футболістом англійського чемпіонату в лютому.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Серхіо Агуеро очікувано отримав нагороду найкращому гравцю лютого в АПЛ. У попередньому місяці аргентинський бомбардир забив у 4 матчах чемпіонату 7 голів: хет-трики у ворота Арсенала та Челсі, а також гол Вест Гему.

Джерело - Чемпіон.

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