Партнера Зінченка визнали найкращим гравцем місяця в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро визнаний найкращим футболістом англійського чемпіонату в лютому.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

