Партнера Зінченка визнали найкращим гравцем місяця в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро визнаний найкращим футболістом англійського чемпіонату в лютому.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Серхіо Агуеро очікувано отримав нагороду найкращому гравцю лютого в АПЛ. У попередньому місяці аргентинський бомбардир забив у 4 матчах чемпіонату 7 голів: хет-трики у ворота Арсенала та Челсі, а також гол Вест Гему.

Джерело - Чемпіон.